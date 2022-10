Mattarella: "Attenti a povertà, inclusione per crescita Italia"

Secondo Mattarella, "le Fondazioni bancarie sono state un veicolo molto prezioso e la loro funzione è accentuata in questa stagione per attenuare gli impatti sociali negativi, senza che debba venir meno il primario compito delle istituzioni pubbliche in questa direzione".

ROMA - "Il coraggio dell'innovazione deve sapersi accompagnare alla grande attenzione alle povertà vecchie e nuove, non ultima la povertà educativa che determina intollerabili esclusioni". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un telegramma inviato alla Giornata Mondiale del Risparmio in cui sottolinea che "l'inclusione, anche quella finanziaria, appare un obiettivo da non trascurare, per accrescere nei risparmiatori la consapevolezza delle opportunità e dei rischi offerti dal mercato, per consentire la crescita del Paese".