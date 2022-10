Meloni: “Al governo le persone più adatte”

ROMA - "Il nostro sarà il governo più politico di sempre": non ha dubbi la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni al termine dell'ennesima giornata impiegata ad approfondire “i dossier che l'Italia si trova ad affrontare nell'immediato, dal caro bollette all'approvvigionamento energetico, passando per la legge di bilancio”.Meloni, se diventasse premier, punterà a tenere le misure di sostegno, che saranno però tagliate o accorpate. Le modifiche potrebbero coinvolgere prima e seconda abitazione. In quest’ultimo caso, si parla di dimezzare o ridurre l’aliquota fra il 50% e il 65%.Giovedì ci sarà il nuovo presidente del Senato? "Stiamo lavorando. Noi lavoriamo per fare le cose in fretta. A chi dice che siamo in ritardo e che Draghi ci ha messo di meno, che è curioso, ricordo che non abbiamo l'incarico per fare il governo. Quando dovessimo avere un incarico vi garantisco che non perderemo un minuto. E questo vale anche per le presidenze delle Camere" ha detto Meloni lasciando gli uffici di Montecitorio.