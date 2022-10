Meloni premier incaricata, giurerà domani con il nuovo governo

via Quirinale.it

Dopo un'ora e 10 minuti di colloquio, iniziato alle 16.30 di venerdì 21 ottobre fra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, il capo dello Stato ha sciolto la riserva e ha affidato alla presidente di Fratelli d'Italia l'incarico senza riserva per la formazione del nuovo governo.In attesa di conoscere la lista dei ministri che sarà comunicata dalla futura presidente del Consiglio dei Ministri (prima donna premier per il 68esimo governo della Repubblica), è stata individuata in sabato 22 ottobre 2022 alle 10, la data e l'ora per il giuramento del nuovo esecutivo al Palazzo del Quirinale. A renderlo noto il Segretario della Presidenza della Repubblica Ugo Zampetti.