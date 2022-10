MOLFETTA (BA) - Si è sfiorato il dramma questa notte a Molfetta. In via Gemmato una macchina, proveniente a velocità sostenuta da via Terlizzi, si è schiantata contro un muro finendo all’incrocio con via Cavour. Al momento della carambola, che poteva avere conseguenze ben peggiori, nessuno transitava tra le due vie. L’auto ha riportato danni nella parte anteriore e nella parte laterale. Ad intervenire sul posto i Carabinieri che dovranno chiarire la dinamica del sinistro.