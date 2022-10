Castellana Grotte, schianto tra due auto in via Marchione: 3 feriti

CASTELLANA GROTTE (BA) - Torna la paura sulle strade di Castellana dove si è verificato un incidente tra due auto in via Marchione: una Toyota Yaris e una Alfa Romeo, per cause ancora in fase di accertamento, sono andate a sbattere contro il muro a secco che delimita la via. Ad intervenire sul posto la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco che hanno estratto i feriti dall’abitacolo delle auto e le ambulanze del 118 che hanno trasportato due persone in codice rosso e uno in codice giallo. Strada chiusa al traffico per consentire la rimozione dei mezzi.