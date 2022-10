Movida violenta a Milano: arrestati due noti trapper

MILANO - La notte tra il 2 e il 3 luglio scorso sono stati gambizzati due senegalesi nel cuore della movida milanese. La colpa dell’aggressione è ricaduta su Baby Gang e Simba La Rue, due nomi di spicco nello scenario del trap italiano, arrestati all’alba di questa mattina in seguito a un’operazione frutto della collaborazione tra Polizia e Carabinieri. L’ordinanza è stata allargata a nove persone legate ai due trapper, tra cui due minorenni, accusate di rissa, lesioni, rapina aggravata e porto abusivo di armi.I due artisti sono già noti alle forze dell’ordine per reati commessi in passato. In particolare Baby Gang, nome d’arte di Zaccaria Mouhib, fu portato in prigione per due rapine, una delle quali a mano armata, avvenute tra maggio e luglio 2021. Simba La Rue, invece, è stato rinchiuso a San Vittore dopo aver sequestrato, rapinato e pestato, con l’ausilio della sua gang, il rapper padovano Baby Touché.Riguardo alla rissa avvenuta tra il 2 e il 3 luglio, gli investigatori si sono serviti delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso Baby Gang mentre puntava una pistola finta contro una guardia giurata intervenuta in soccorso. Secondo le ricostruzioni, i senegalesi gambizzati avevano avuto un confronto con una decina di nordafricani, contri i quali avevano sparato con una pistola a salve dopo aver subito alcune provocazioni. Forti della superiorità numerica, il branco ha risposto aggredendo le due vittime non lontano da corso Como e tra la decina di individui accusati risultano anche i due famosi trapper. (