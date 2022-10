Muore dopo schianto in moto: Bisceglie piange il 20enne Enzo Di Pilato

via Facebook





Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bonomo di Andria, Di Pilato è deceduto domenica sera. L'altro ragazzo in sella alla moto è invece ricoverato in ospedale di Barletta, ma non sarebbe in pericolo di vita.



“La perdita di un nostro giovane concittadino ci lascia sgomenti e ci rattrista profondamente – ha scritto il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano -. È inaccettabile che a quell’età una vita possa essere spezzata così brutalmente, in un attimo, quando si è nel pieno della gioventù, e si hanno tante energie, entusiasmo e progetti di vita. A nome della Comunità esprimiamo le nostre sentite condoglianze alla famiglia e stringiamo in un ideale forte abbraccio tutti coloro che gli volevano bene”.

BISCEGLIE (BT) - Ha lasciato la città nello sconforto la prematura dipartita del 20enne Enzo Di Pilato, il giovane morto in seguito all'incidente avvenuto a Bisceglie in via Vecchia Corato nel primo pomeriggio di sabato 22 ottobre. Era in sella alla moto con un amico ed una collisione con un'auto gli è stata fatale.