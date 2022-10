Noci riparte, aggiudicati sette degli spazi comunali messi a bando

Si è ora concluso l’iter amministrativo di aggiudicazione degli spazi, alla luce degli elementi utilizzati per la valutazione delle proposte progettuali di riuso e recupero pervenute, ovvero l’attenzione alla rifunzionalizzazione per nuovi usi a supporto al viaggiatore lento, servizi d’accoglienza e di informazione turistica, attività di animazione sociale, culturale, sportiva degli itinerari identificati, di scoperta del territorio, di promozione del Made in Italy e dei prodotti locali.



Al termine per la presentazione delle offerte sono pervenute due proposte per il Chiosco Bar Vetrina, una proposta per il Bar Ristorante presso la Villa Comunale, una per l’area attrezzata Masseria Bonelli, una per il chiosco e l’area attrezzata del Parco della Madonna della Croce, una per l’impianto sportivo di via Patrella, una per il Palazzetto dello Sport di via T. Fiore e una proposta per il Palazzetto dello Sport di Contrada Lezzi. Valutate le offerte pervenute, sono stati assegnati i lotti, come segue:Lotto n. 1 (Chiosco Bar Vetrina) al concorrente D’Onghia Vito;

Lotto n. 2 (Bar Ristorante Villa Comunale) al concorrente Tinelli Antonio;

Lotto n. 4 (area attrezzata Masseria Bonelli) al concorrente Masseria Bonelli S.r.l.;

Lotto n. 5 (chiosco e area attrezzata Parco della Madonna della Croce) al concorrente Miccolis Lorenzo;

Lotto n. 6 (impianto sportivo via Patrella), Lotto n. 10 (Palazzetto dello Sport via T. Fiore) e Lotto n. 12 (Palazzetto dello Sport Contrada Lezzi) al concorrente RTI costituendo Futsal Noci 2019 S.r.l. (capogruppo mandataria) e ASD New Team Noci (mandante).



«La pubblicazione di questo bando parte dalla volontà di questa Amministrazione di rimettere in funzione e rivitalizzare spazi e strutture di proprietà pubblica attraverso l’affidamento in gestione a privati che presentassero una proposta di gestione coerente con i nostri obiettivi programmatici – spiega l’Assessore al Patrimonio, Rocco Mansueto. – Ora sono state finalizzate le assegnazioni rispetto alle offerte pervenute, e questo ci consente ora di garantire a ben sette strutture pubbliche una progettualità duratura e certezza dei servizi offerti, contribuendo così alla creazione di nuovi posti di lavoro e al rafforzamento dell’offerta culturale, socio-ricreativa e sportiva del nostro territorio, limitando altresì i fenomeni derivanti dall’abbandono. Siamo soddisfatti del risultato e riproporremo il bando, strumento di cui il Comune di Noci si è avvalso per la prima volta e che certamente non è esaustivo, per immettere sul mercato i beni immobili non strettamente funzionali all’attività istituzionale attraverso il principio della valorizzazione».



«È stato un procedimento lungo, poiché era necessario verificare non solo l’idoneità della documentazione trasmessa, ma anche le caratteristiche dei proponenti e l’oggetto delle proposte, dal momento che si tratta di assegnare in gestione il patrimonio pubblico comunale, che è bene di tutti. Siamo giunti al termine di una prima parte di questo percorso, che ci consente oggi di rendere funzionali e fruibili questi spazi – aggiunge il Sindaco Domenico Nisi. – Agli aggiudicatari giungano da parte mia, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, i migliori auguri per l’avvio delle attività di gestione. Sono certo che sapranno fare del loro meglio per contribuire alla rifioritura economica, sociale e culturale della nostra comunità».

NOCI (BA) - Lo scorso aprile la Giunta Comunale ha adottato lo schema di Avviso relativo al nuovo Bando finalizzato alla valorizzazione del patrimonio comunale, che ha lo scopo di recuperare, riutilizzare e quindi valorizzare, mediante strumento concessorio o locativo e con la partecipazione privata, alcuni beni facenti parte del proprio patrimonio.Diversi i beni individuati, divisi e classificati in due diverse categorie:beni a vocazione commerciale: il chiosco/bar “Vetrina” di via Tommaso Fiore, il bar/ristorante della Villa Comunale, l’ex Infopoint di via Cappuccini, il Chiosco del Parco della Madonna della Croce, l’area attrezzata di Masseria Bonelli;beni destinati allo sport, al turismo e al tempo libero: la Struttura sportiva “Patrella” di via Tommaso Fiore, la Struttura sportiva “Foggia di Totos” in via Foggia di Totos, Parco Giordanello sulla S.P. per Gioia del Colle, l’area attrezzata di via Caduti di Nassiriya, il Palazzetto dello Sport di via T. Fiore, lo Stadio “De Luca Resta” sulla ex S.P. per Putignano, il Palazzetto dello Sport in C.da Lezzi e la Sala di Musica “San Domenico” di via Verdi.