Opel Astra Berlina: la prova

ASCOLI PICENO – Opel svela la nuova generazione della sua berlina media, l’Astra. La nuova Astra è disponibile con 1 Motore Benzina 1200 da 110 o 130 cv, 1 Motore Hybrid 1600 da 180 cv, 1 Motore Turbodiesel 1500 da 130 cv, negli allestimenti Edition, Elegance, Business Elegance, GS Line.Esternamente la nuova Astra ha un design che sa distinguersi. Un corpo vettura elegante e dalle forme sportive con un frontale che strizza l’occhio al passato, a quello della Opel Manta degli anni ’70. Se il frontale è un mix fra tradizione del passato e salto nel futuro, la coda è spigolosamente bombata ed è impreziosita dai gruppi ottici piccoli ed allungati.Internamente l’accogliente abitacolo è realizzato con buona attenzione. Le plastiche più in vista sono morbide al tatto e nelle porte due strisce luminose impreziosiscono l’ambiente. L’elemento di maggior spicco è la plancia piana che ospita, all’interno di un’elegante cornice ricurva nero lucido, il diffusore del climatizzatore e i due schermi appaiati i 10”. Quello per il cruscotto virtuale ha una grafica chiara, ed è personalizzabile: visualizza anche la mappa del navigare a tutto schermo. L’altro, organizzato in icone mobili configurabili, è per l’impianto multimediale. Più in basso, due file di tasti permettono di accedere alla principali funzioni, come quelle del climatizzatore, mostrate nel soprastante schermo. Ottima è anche l’organizzazione del tunnel fra i sedili: ospita due ampi portaoggetti richiudibili, la ricercata levetta per il cambio automatico e il bilanciere per le tre modalità di guida. Comoda la posizione di guida.Ed ora il momento del test drive: la Opel Astra Berlina guidata è stata la 1500 Turbodiesel 130 cv AT8 GSLine da 37750 €. Nel processo di profondo rinnovamento della gamma, adesso tocca all’Astra passare sotto l’attento occhio degli ingegneri tedeschi per tornare ad essere una delle berline medie più apprezzate e vendute sul mercato. Compatta nelle forme, ora più personali e sportive, elegante e completa dentro, l’Astra risulta ancora essere molto facile da guidare, maneggevole ed agile in città e grande stradista fuori dal traffico urbano. Ottimo è il brillante ed elastico motore 1500 Turbodiesel da 130 cv che, in accoppiata al cambio automatico a 8 rapporti, permette una fluidità di guida con ottime prestazioni complessive.Infine il listino prezzi: si va da 26250 € della 1200 110 cv Edition per arrivare a 33550 € della 1200 130 cv AT8 GSLine o Business Elegance (Benzina); si va da 37600 € della 1600 180 cv AT8 Edition per arrivare a 41100 € della 1600 180 cv AT8 GSLine o Business Elegance (Hybrid); si va da 31050 € della 1500 130 cv AT8 Edition per arrivare a 34550 € della 1500 130 cv AT8 GSLine o Business Elegance (Diesel).L’auto in oggetto è stata provata presso la Concessionaria Opel “Silcar” di Ascoli Piceno