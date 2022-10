Serie C, il Foggia vince 1-0 col Crotone

FRANCESCO LOIACONO - Nell’ottava giornata di andata del Girone C di Serie C il Foggia vince 1-0 allo “Zaccheria” col Crotone e raggiunge a 7 punti la Viterbese. Il Monopoli pareggia 0-0 al “Liguori” con la Turris e ha 13 punti in classifica.

Il Cerignola pareggia 1-1 al “Partenio-Lombrardi” con l’Avellino e si porta a 11 punti insieme alla Virtus Francavilla Fontana. La squadra di Antonio Calabro pareggia 0-0 al “Giovanni Paolo II” col Latina. Il Taranto supera 2-0 allo “Jacovone” la Juve Stabia e con 9 punti riesce a rilanciarsi. L’Andria perde 3-0 all’”Adriatico” con il Pescara e rimane ultima a 3 punti.