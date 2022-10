Polignano: L’Abbate (M5s) presenta mozione e regolamento per le gite in barca sottocosta

BARI - Una delle poche attrazioni turistiche realizzate dall’uomo nella nostra Polignano, ovvero le cosiddette gite in barca, tornano al centro del dibattito politico del paese. Dopo l’approvazione all’unanimità dell’intero consiglio comunale nel gennaio 2020 della mozione sulla sicurezza del tratto costiero di Polignano”, il consigliere comunale Vito Pietro L’Abbate (M5S) ha depositato una mozione, cofirmata dalla capogruppo 5 Stelle Maria La Ghezza, per impegnare Sindaco e Giunta ad adottare il regolamento comunale per l’esercizio non di linea del noleggio di natanti nella navigazione sottocosta. Tra gli impegni rivolti all’allora Amministrazione Vitto vi erano l’istituzione di un albo pubblico comunale delle imbarcazioni con licenza di noleggio da diporto garantendo, attraverso il controllo, il “numero chiuso” ed un “marchio di certificazione”, la qualità dei servizi offerti e una maggiore sicurezza in mare.“Dopo mesi di lavoro in cui con i colleghi dell’Associazione Poseidon, che raggruppa oltre 15 proprietari di licenza e che ho avuto l’onore di presiedere sino al mio incarico amministrativo, abbiamo coinvolto tecnici ed esperti – dichiara il consigliere Vito Pietro L’Abbate (M5S) – prendendo spunto dai migliori esempi esistenti nelle altre località costiere italiane, siamo riusciti a produrre una completa e puntuale bozza di regolamento comunale che possa finalmente porre regole chiare e condivise sia a tutela degli utenti che usufruiscono del servizio, siano essi turisti, visitatori o cittadini del nostro territorio, garantendo standard qualitativi minimi adeguati sia – aggiunge – salvaguardando la costa, rocciosa e non, anche alla luce del suo eventuale rischio geomorfologico. È un obiettivo che poggia le sue basi sulla legge regionale 14/1995 e su precise normative nazionali e che il neo presidente dell’Associazione Poseidon Giuseppe Abbatepaolo si è prefissato nel suo mandato e che intendo portare avanti in consiglio comunale. Sono certo che Sindaco, Giunta e maggioranza attente all’ambiente ma anche al fermento economico locale potranno accogliere favorevolmente. Ovviamente il regolamento che come MoVimento 5 Stelle proponiamo – continua L’Abbate – è aperto a modifiche, suggerimenti e miglioramenti”.Toccherà ora alla Presidente del Consiglio Anna De Donato e alla conferenza dei capigruppo calendarizzare la mozione. “L’auspicio è di essere pronti per la prossima bella stagione, approvando dapprima il regolamento e poi espletando i vari passaggi del bando per la primavera 2023” conclude il consigliere comunale Vito Pietro L’Abbate (M5S).