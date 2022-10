Ucraina: bombe per tutta la notte su Nikopol. Putin: 80mila soldati al fronte

KIEV - I bombardamenti russi hanno colpito per tutta la notte Nikopol, città dell'Ucraina orientale che si trova di fronte alla centrale nucleare di Zaporizhzhia: gravi danni alle reti elettriche e alle linee del gas. A renderlo noto il capo dell'amministrazione militare regionale ucraina di Dnipropetrovsk Valentin Reznichenko, come riporta Unian."Per tutta la notte l'esercito russo ha lanciato attacchi su Nikopol e nella regione. C'è stato un incendio. Danneggiati condomini e negozi", ha dichiarato Reznichenko. Le linee elettriche di Nikopol erano state bombardate dalle truppe di Mosca anche ieri mattina.Intanto ieri il Presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il suo Ministro della Difesa Sergei Shoigu garantendo "nuove armi per le truppe di terra che si dimostrano valide in azione”, per poi ringraziare tutti coloro che si sono uniti alle truppe russe.Il Ministro della Difesa Shoigu ha relazionato allo Zar come procede il rafforzamento delle truppe russe in Ucraina con il reclutamento dei russi alla leva, di cui su 218 mila richiamati 82 mila sono stati trasferiti in Ucraina.