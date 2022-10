Putignano, mostra dedicata alle 'Maschere Apotropaiche'

PUTIGNANO (BA) - Riflettori puntati sulle maschere apotropaiche a Putignano. "L'Antica Arte del Trullaro nella Murgia”, associazione culturale turistica e di promozione sociale, organizza una mostra fotografica di manufatti in pietra, con dimostrazione pratica del loro uso, del maestro trullaro e scalpellino Giuseppe Miccolis, già autore del volume ‘Le maschere apotropaiche’.Miccolis è uno degli ultimi artigiani superstiti che custodisce i segreti di questi antichi mestieri che riguardano la lavorazione della pietra calcarea. il proposito della sua associazione è giustappunto quello di tramanderla alle nuove generazioni. La stessa utilizzata per la costruzione dei famosi trulli, dei muretti a secco e di tanti altri manufatti tradizionali caratteristici realizzati con questo materiale.Già autore di un altro interessantissimo volume intitolato ‘L’antica Arte del Trullaro nella Murgia’ (V.Radio Editore), realizzato grazie ad un contributo del GAL Trulli Barsento e del Comune di Putignano, presentato qualche anno fa nella biblioteca comunale di Putignano, Giuseppe Miccolis, da anni attraversa l’Italia in lungo e in largo alla ricerca di quelle facce mostruose che si trovano, spesso nascoste, sugli stipiti delle porte e sui balconi di antichi palazzi, per allontanare il malocchio e le energie negative.Dopo aver già realizzato qualche anno fa un volume fotografico dedicato alle maschere apotropaiche, partendo dalle numerose testimonianze di maschere apotropaiche presenti nel borgo antico di Putignano e di molti altri comuni del territorio, la sua collezione si è oggi notevolmente ampliata con nuove e inedite scoperte.Nell'ambito della stessa mostra sarà lo stesso Giuseppe Miccolis a raccontare aneddoti e storie, anche tipicamente locali, legate a questa curiosa tradizione.Ingresso libero.