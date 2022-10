Putignano, Parchitelli: “Nessun ridimensionamento o chiusura per il Laboratorio Analisi dell’Ospedale Santa Maria degli Angeli”

BARI - Nei giorni scorsi diverse voci hanno lanciato l’allarme sul ridimensionamento o sulla possibile chiusura del Laboratorio di Analisi del ‘Santa Maria degli Angeli’ di Putignano, dovuto al pensionamento di medici e tecnici dello stesso laboratorio.“Sollecitata da tanti cittadini, vista anche l’importanza del laboratorio per le attività del Pronto Soccorso, ho voluto interloquire personalmente con gli uffici dell’ASL Bari e così questa mattina ho incontrato il direttore sanitario, dott. Danny Sivo. A conclusione dell’incontro posso rassicurare che il servizio non subirà nessun taglio e che, attraverso mobilità interna, tre unità sono già state destinate a rafforzare il personale in servizio a Putignano. Sono soddisfatta della pronta risoluzione individuata che consentirà a un indotto di oltre 200mila persone che vivono a Putignano e nei Comuni limitrofi di continuare a usufruire del servizio analisi con le stesse modalità attuali”. Così in una nota la consigliera regionale del Pd, Lucia Parchitelli.