Putin: “Il popolo delle regioni ucraine ha fatto la sua scelta”

MOSCA - “Il popolo ha fatto la sua scelta, una scelta netta”. Ha aperto con queste parole il presidente russo Vladimir Putin la cerimonia di firma dei trattati di annessione a Mosca delle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia.“Voglio che mi sentano a Kiev, che mi sentano in Occidente: le persone che vivono nel Lugansk, nel Donetsk, a Kherson e Zaporizhzhia diventano nostri cittadini per sempre”, ha proseguito ancora lo Zar nel suo discorso. “L'amore per la Russia è un sentimento indistruttibile. Ecco perché anche i giovani nati dopo la tragedia della caduta dell'Unione Sovietica hanno votato" per l'annessione, ha sottolineato ancora il leader russo fornendo dal suo punto di vista alcune delle motivazioni che hanno spinto a questo esito. “Difenderemo la nostra terra con tutti i mezzi a nostra disposizione”, ha promesso Putin.