Ronzulli: "Con FdI solo incomprensioni. FI fondamentale"

ROMA - "Siamo pronti a impegnarci al massimo e a fare la nostra parte in una maggioranza in cui siamo assolutamente fondamentali". Lo assicura la capogruppo di FI al Senato Licia Ronzulli, in un'intervista al Giornale. "Delusa, e perche' mai? Sono assolutamente entusiasta che il presidente Berlusconi, che ringrazio, abbia ritenuto di indicare il mio nome alla guida del gruppo al Senato", risponde a chi le chiede sella sua esclusione dalla squadra di governo."Essere stata eletta all'unanimita' e' per me motivo di grande orgoglio e sono pronta a mettermi al lavoro e a ricambiare la fiducia che i colleghi hanno riposto in me", aggiunge Ronzulli.