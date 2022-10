Sampdoria-Roma 0-1 : giallorossi quarti a -4 dal Napoli

via As Roma fb





A seguito di questa vittoria i giallorossi si portano a 4 punti dalla capolista Napoli, prossima avversaria nel big match dell'undicesimo turno in programma all'Olimpico di Roma, a partire dalle ore 20.45 di domenica 23 ottobre 2022.

Sconfiggendo la Sampdoria per 1-0 nel primo degli ultimi due posticipi della decima giornata di Serie A la Roma approda al quarto posto in classifica. A decidere la gara che consente ai giallorossi di scavalcare Lazio e Udinese in classifica il rigore trasformato da Pellegrini al 9' del primo tempo.