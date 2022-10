San Severo, 57enne affetto da disturbi mentali accoltella a morte l'anziano padre: rimane in carcere

SAN SEVERO (FG) - Rimane in carcere il 57enne che nella notte tra giovedì e venerdì scorso ha ucciso con due coltellate nel loro appartamento di San Severo (Fg) il padre 98enne Ennio Pompeo Favilla. La decisione arriva dal gip del Tribunale di Foggia al termine dell'udienza di convalida. Il 57enne ha problemi psichici e, durante l'udienza, nei pochi momenti di lucidità, ha confermato la lite con il padre, sfociata poi in tragedia.Le accuse sono di omicidio aggravato da futili motivi. La difesa ha chiesto la detenzione domiciliare, da scontare in una casa di cura psichiatrica. Tale decisione verrà presa solo dopo la consultazione che stabilirà se il regime carcerario è compatibile con lo stato di salute del 57enne.