Scholz: "Tattica terra bruciata di Putin rafforza Kiev e partner"

BERLINO - "La tattica della terra bruciata non aiuta la Russia a vincere la guerra. Ma contribuisce soltanto a rafforzare la determinazione dell'Ucraina e dei suoi partner." Così il cancelliere tedesco Olaf Scholz nel Bundestag. "Le bombe e il terrore dei razzi sono un atto disperato" di Mosca "esattamente come la mobilitazione parziale degli uomini russi in guerra", ha aggiunto."Putin ha pensato di poter dividere l'Europa, ma è accaduto il contrario" ha detto Scholz parlando al Bundestag.