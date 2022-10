Uccio De Santis one man show in Fiera

BARI - Domani, venerdì 21 ottobre, alle 20.00, nel viale Mediterraneo del quartiere fieristico, in occasione della 85^ Campionaria Generale Internazionale, si esibirà il comico e cabarettista Uccio De Santis nel one man show Stasera con Uccio nel quale metterà insieme monologhi, cabaret puro e intrattenimento col pubblico.“Passeremo un’ora insieme con i visitatori della Fiera del Levante – ha affermato il noto comico – e mi divertirò a raccontare i miei cavalli di battaglia. Sul palco ci sarò io, ma interagirò con chi sarà presente, facendolo salire in scena con me”.Originario di Bitetto (Ba), Uccio dopo alcune esibizioni a livello locale come “Festa D'Estate”, nel 1997, che coinvolgeva la cittadinanza e il pubblico arrivato a Bari per i XIII Giochi del Mediterraneo, a partire dal ‘98 ha partecipato a varie edizioni del programma “La sai l'ultima?” in onda su Canale 5. Nei primi anni del nuovo millennio, tornato in Puglia, ha ideato “Mudù”, format di successo trasmesso, ancora oggi, sui canali di Telenorba dal quale ha realizzato anche vari spettacoli teatrali proposti in giro per l’Italia. Il percorso artistico di Uccio De Santis è molto ricco e variegato, spazia dal cabaret al cinema, dal teatro agli spot pubblicitari, dalla tv alle performance dal vivo.Testimonial di questa edizione con la realizzazione dello spot social della Fiera del Levante, è spesso impegnato in passeggiate nel quartiere fieristico durante tutta la Campionaria.“In questi giorni in cui sono a contatto stretto con il pubblico, ho fatto tanti video sui social e ho potuto constatare calore e affetto dal bagno di folla che mi ha accolto in questa bellissima Fiera”.