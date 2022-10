Scomparsa Cilli: Polizia scientifica torna nel garage di via Ofanto

BARLETTA - La Scientifica è tornata nel garage di via Ofanto, a Barletta, dove potrebbe essere stato ucciso il 24enne barlettano Michele Cilli la notte tra il 15 e il 16 gennaio. I locali erano stati sequestrati a marzo, in concomitanza con gli arresti di Dario Sarcina e Cosimo Damiano Borracino, i due 34enni indagati rispettivamente per omicidio e occultamento di cadaveri. Sul posto sono presenti anche i consulenti di parte.