Lecce. Cantiere Teatini in regola: nota del dirigente del settore Lavori Pubblici



LECCE - In relazione agli articoli di stampa su un presunto "cantiere pubblico abusivo" all'ex monastero dei Teatini, il dirigente del settore Lavori Pubblici Givoanni Puce tiene a precisare che "l'intervento oggetto degli stessi è pienamente autorizzato e conforme alle disposizioni di legge relative alla disciplina dei lavori pubblici.





In particolare, il collegamento interno tra gli uffici di Piazzetta Panzera e il vano scala di collegamento con il corpo principale dell’ex Convento è stato regolarmente autorizzato dalla Soprintendenza ai beni monumentali con nota protocollo 0164818 del 21 ottobre 2021 e i lavori sono stati eseguiti da ditta regolarmente iscritta nella categoria OG2 così come richiesto nella predetta autorizzazione.

L’apertura è stata realizzata secondo le previsioni contenute nella relazione di calcolo statico ed in considerazione dell’esistenza di un vecchio "finestro" esistente nel muro interessato dai lavori. La stessa non costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità.

L’intervento fa parte del programma di trasferimenti degli uffici comunali approvato dalla Giunta comunale al fine di razionalizzare la dislocazione degli stessi all’interno di edifici di proprietà comunale. Il sopralluogo richiamato nella denuncia del consigliere riportata dalla stampa, è stato inoltre effettuato senza la presenza degli uffici, che avrebbero potuto fornire tempestivamente i dovuti chiarimenti".