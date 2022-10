Scomparsa Cilli: rito abbreviato per i due presunti colpevoli

BARLETTA - I due 30enni di Barletta, Dario Sarcina e Cosimo Damiano Borracino, accusati rispettivamente di omicidio volontario e occultamento di cadavere in concorso di Michele Cilli hanno fatto richiesta di rito abbreviato. L’udienza è stata posticipata al primo dicembre, dopo che era stata fissata inizialmente per il 18 novembre. Le tracce del 24enne barlettano si sono perse lo scorso 15 gennaio, dopo una festa di compleanno. Il suo corpo non è mai stato ritrovato.