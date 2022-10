POLIGNANO (BA) - Nuovo incidente sulla Ss16 direzione nord all’altezza di Polignano. Nello schianto sono rimasti coinvolti tre mezzi ma non risultano feriti. Carreggiata chiusa temporaneamente al traffico per le operazioni di rimozione dei mezzi, la circolazione è stata deviata lungo la complanare adiacente tramite lo svincolo di “San Vito” al km 832,700. Ad intervenire sul posto le forze dell’ordine e il personale Anas per il ripristino della viabilità.