Tailandia, strage in asilo: uccisi 22 bambini

Una strage di bambini è avvenuta in Thailandia, nella nord-est del Paese, nella provincia di Nong Bua Lamphu. Autore della strage è un ex poliziotto, che dopo la sparatoria è fuggito per poi suicidarsi. Il bilancio al momento è di 34 persone, tra cui 22 bambini.