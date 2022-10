MSC Splendida sul Mar Rosso, tra Egitto, Giordania e Arabia Saudita

GINEVRA - MSC Crociere offrirà un itinerario arricchito di 7 notti nel Mar Rosso per la stagione invernale 2022/2023 a bordo di MSC Splendida, con 33 escursioni a terra disponibili, tra cui Il Cairo, in Egitto, e tre porti d'imbarco a Sokhna Port e Safaga sempre in Egitto e Gedda in Arabia Saudita. Le crociere di 7 notti a bordo di MSC Splendida faranno scalo al porto di Sokhna, a Safaga per Hurghada e Luxor, in Egitto; ad Aqaba per Petra, in Giordania; a Gedda per AlUla, e Yanbu, in Arabia Saudita.