Nella seconda semifinale Lorenzo Musetti supera 6-3 6-4 il serbo Miomir Kecmanovic e vola in finale. E’ l’ottava finale tutta Italiana nella storia del tennis in un torneo ATP.

Nella prima semifinale del torneo ATP 250 di Napoli di tennis Matteo Berrettini vince 3-6 7-6 6-3 con l’americano Mackenzie Mc Donald e si qualifica per la finale. Per il tennista romano è la prima finale in un torneo ATP in Italia e la prima finale della sua carriera sul cemento.