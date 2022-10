Tennis, Vienna: trionfa Medvedev

Per il russo quindicesimo torneo vinto nella sua carriera di tennista. Quinta sconfitta in sei finali giocate per il canadese. Medvedev è numero 4 al mondo nella Classifica ATP. Shapovalov è diciannovesimo. Il ventiseienne russo si qualifica alle ATP Finals che si giocano dal 13 al 20 Novembre 2022 a Torino.

