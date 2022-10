Ritrova il successo il Monopoli. I biancoverdi superano 2-0 al “Veneziani” il Messina e raggiungono con 17 punti il Latina. Il Cerignola si impone 2-1 al “Monterisi” con la Turris e si porta a 15 punti. La Virtus Francavilla Fontana pareggia 2-2 al “Viviani” col Potenza e ha 12 punti. L’Andria pareggia 0-0 fuori casa con il Gelbison ed è ultima con 7 punti insieme al Picerno e al Messina.

- Nell’undicesima giornata di andata del Girone C di Serie C prima vittoria in trasferta del Foggia. I dauni prevalgono 2-1 al “Rocchi” con la Viterbese e hanno 14 punti. I rossoneri pugliesi superano di un punto in classifica il Taranto che rimane a 13 punti. Gli jonici perdono 1-0 allo “Jacovone” con il Giugliano.