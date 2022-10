Basket: l'Happy Casa Brindisi perde 92-78 a Reggio Emilia

via Happy Casa Basket fb

FRANCESCO LOIACONO - Nella quinta giornata di andata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 92-78 fuori casa con il Reggio Emilia. Primo quarto, Anim 11-10 per gli emiliani. Perkins, 25-24 per i pugliesi. Robertson impatta per il Reggio Emilia, questo quarto termina in parità, 27-27. Secondo quarto, Strautins 37-32 per gli emiliani. Reed impatta per i pugliesi, 37-37. Anim, 42-37 per gli emiliani. Vitali, il Reggio Emilia prevale 52-43. Terzo quarto, Reuvers 59-49 per gli emiliani. Perkins tiene in gara i pugliesi, ma 63-53 per il Reggio Emilia. Vitali, il Reggio Emilia trionfa 71-59.

Quarto quarto, Bowman mantiene in partita i pugliesi però 76-64 per gli emiliani. Reuvers Vitali e Cinciarini, 84-64. Hopkins, 87-66. Reuvers, 89-70. Vitali, il Reggio Emilia vince questo quarto e 92-78 tutta la partita. Netta sconfitta per l’ Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nei pugliesi Bowman 14 punti e Burnell 13. Negli emiliani Vitali 20 punti e Reuvers 17. Nella sesta giornata di andata l’ Happy Casa Brinndisi giocherà Domenica 6 Novembre alle 19 al “Pala Pentassuglia” con il Tortona.