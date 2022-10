Trani, 'smurfing' nel money transfer: 9 sanzionati

TRANI (BT) - Sono scattate le sanzioni delle Fiamme Gialle in un ‘money transfer’ di Trani (Bt) che effettua il servizio di trasferimento di denaro all’estero dopo l'accertamento che alcuni clienti, nell’arco di sette giorni, hanno sistematicamente aggirato il limite di 1.000 euro per l’invio di denaro contante all’estero, attraverso la tecnica dello smurfing, il frazionamento degli importi da spedire.In tutto nove persone, tra gestori e clienti, sono state così sanzionate. Durante i controlli i finanzieri hanno rilevato l’inosservanza del titolare degli obblighi di comunicazione relativi alle operazioni di rimessa di denaro effettuate da cittadini extra-comunitari sprovvisti di permesso di soggiorno. Per queste ragioni il titolare è stato segnalato dalle Fiamme Gialle all’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi per l’eventuale cancellazione dall’elenco degli operatori finanziari.