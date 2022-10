Trinitapoli, festa all'inizio del nuovo anno catechistico con giochi e frittelle

Si fa festa sul sagrato parrocchiale, numerosi gli animatori guidati da Mons. Giusepe Pavone ed il vicario Don Nicola Grosso, insieme ai numerosi catechisti ed operatori che saranno attenti, partecipi e propositivi.





Numerosi saranno gli stand dei giochi per i ragazzi, dalla pesca ai giochi dei barattoli, con gustose frittelle. Al termine ci si può iscrivere per il l’Oratorio invernale e per il catechismo.





"Iniziamo con gioia l’anno catechistico e pastorale - dice il parroco Mons. Giuseppe Pavone - sarà un anno intenso per tutti dai ragazzi,dalle famiglie agli uomini ed anziani, da quest’anno iniziamo anche l’oratorio invernale, l’impegno per ogni sabato ad organizzare gli incontri dell’Oratorio".

Appuntamento con l’inizio dell’anno catechistico a Trinitapoli presso la Parrocchia Beata Vergine Maria di Loreto per Sabato 8 ottobre alle ore 17,30 si dà inizio all’anno pastorale 2022/23 con gioia ed entusiasmo la voglia di ripartire insieme con i bambini, i giovani e gli operatori pastorali.