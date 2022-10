via Federazione Italiana Pallavolo fb

Finisce 3-0 per le azzurre la sfida contro l'Argentina. Tutto facile per l'Italia con Mazzanti che ripropone il sestetto vincente contro il Giappone, con Egonu sempre decisiva. Nelle prossime ore l'Italia dovrà vedersela con la Cina. In caso di vittoria la possibilità di un quarto di finale agevole