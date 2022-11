Andria, esonerato l'allenatore Mirko Cudini

- Nel girone C di Serie C è stato esonerato il tecnico dell’Andria Mirko Cudini. La squadra biancazzurra come ha riportato il sito Tutto C, è stata affidata provvisoriamente all’allenatore della primavera Diaw Doudou che ha diretto l’allenamento, in attesa di scegliere il nuovo tecnico.

Per il sostituto si fanno i nomi di Bruno Trocini e Michele Marcolini. L’Andria dopo 11 giornate è ultima con 7 punti insieme al Messina e al Picerno.

Esonerati inoltre il vice di Cudini Giuseppe Antognozzi e il direttore sportivo Sandro Federico.