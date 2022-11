Andria: sicurezza stradale e prevenzione, intensificati i controlli dei Cc

ANDRIA - Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposti dal Comando Provinciale di Barletta-Andria- Trani, nell’arco del week end appena trascorso, i Carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Andria hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio teso alla prevenzione e repressione dei reati connessi alla mala movida. I controlli hanno interessato in particolar modo i giovani e le aree da loro maggiormente frequentate.Obiettivo principale del servizio è quello di fornire concreto contributo alla sicurezza stradale concentrando le ricerche sia del possesso di sostanze stupefacenti che dell’utilizzo del veicolo sotto l’effetto di sostanze alcoliche tramite l’utilizzo dell’etilometro.Diverse le violazioni agli articoli del codice della strada accertate: sia per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche che per guida reiterata senza la prevista patente di guida.Contestualmente sono state eseguite anche 4 segnalazioni alla locale Prefettura per altrettanti soggetti trovati in possesso di sostanza stupefacente, giudicata per uso personale.Il servizio, eseguito da diverse autoradio impiegate nell’esecuzione di precipui posti di controllo in tutto il territorio della città di Andria, ha permesso di indentificare 132 soggetti e 89 veicoli, elevando complessivamente 10 sanzioni al codice della strada.Il costante impegno del personale effettivo alla Compagnia di Andria, è principalmente finalizzato al rafforzamento del concetto di sicurezza percepita, partendo proprio dalla sicurezza stradale e dalla prevenzione.