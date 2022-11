Bari, anziano scomparso di casa: ritrovato nelle campagne di Modugno

BARI - E' stato finalmente rintracciato l’87enne di Bari di cui un paio di giorni fa si erano perse le tracce allontanandosi dalla sua abitazione. Secondo quanto si è appreso l'anziano è stato trovato dai Vigili del Fuoco mentre vagava nelle campagne della zona industriale, nel territorio di Modugno (Ba). Il piano di ricerche era scattato come da prassi nei casi di scomparsa. Si tratta di un lieto fine per la famiglia che era in forte apprensione negli ultimi giorni per le sorti dell'uomo.