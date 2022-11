Bari, è di nuovo in libertà il molestatore di San Pasquale

BARI - Sarebbe di nuovo libero il molestatore seriale di San Pasquale originario del Bangladesh. Il ventenne, infatti, sarebbe ancora a piede libero, nonostante ieri sia stato fermato per atti osceni in luogo pubblico, cavandosela solo con una denuncia in stato di libertà. Secondo quanto riportano alcuni media locali, il ragazzo avrebbe subito nelle scorse ore un violento pestaggio da parte di ignoti, che forse si volevano far giustizia da soli. Quindi violenza che si va ad aggiungere ad altra violenza.Secondo quanto appreso, però, il ventenne sarebbe stato sottoposto ad un Tso a Bari ma pare che non si tratti di un paziente con problemi psichici, ma che la sua condizione sia comunque da porre all'attenzione dei servizi sociali dopo le diverse denunce di giovani donne molestate dal 20enne nel quartiere.