Ex Ilva, Emiliano incontro il ministro Urso: "Azienda non ha liquidità, siamo sull'orlo di enormi difficoltà"

ROMA - “Siamo qui innanzitutto per capire cosa pensa il Governo della drammatica situazione in cui si trovano l’ex Ilva, l’indotto e la città di Taranto. Questo è un Governo che è appena entrato in carica, quindi stiamo fornendo tutti i dati per prendere le decisioni su quello che sta accadendo: l’azienda non ha più liquidità, non è in grado di andare avanti. Ha sospeso i pagamenti e le forniture con l’indotto e credo non abbia cassa. Siamo sull’orlo di una situazione di enorme difficoltà, il Governo Draghi ha stanziato un miliardo di euro, che rischia sostanzialmente di essere versato in un pozzo senza fondo. Come Regione Puglia offriamo il nostro punto di vista affinché il Governo faccia le sue valutazioni”. Lo ha dichiarato ai giornalisti il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a margine dell’incontro con il Ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso. Alle 12 sempre nella sede del Ministero si terrà la riunione plenaria sul dossier Acciaierie Italia ex Ilva.