Bari, malore in villa su Corso Alcide De Gasperi: muore 54enne

BARI - Dramma a Bari in una villa in Corso Alcide De Gasperi dove un 54enne è stato trovato senza vita. Sono stati i familiari che non ricevevano più notizie dell’uomo da circa 24 ore a dare l'allarme. Secondo i primi accertamenti sembra che si sia trattato di morte naturale e che il decesso sia stato provocato da un malore. Ad intervenire sul posto le forze dell’ordine.