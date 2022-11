Bari, morto folgorato mentre si asciuga i capelli col phon: oggi le esequie

BARI - Ha sconvolto il capoluogo la morte improvvisa di Leonardo Schingaro, il 31enne rimasto folgorato in casa mentre si stava asciugando i capelli col phon. Oggi pomeriggio, alle 16.30 nella parrocchia San Luca nel quartiere Japigia, saranno celebrate le esequie. Sono tanti nelle ultime ore i messaggi di cordoglio sui social che ricordano Leo, giovane buono e affabile che si faceva ben volere da tutti.Intanto i carabinieri, dopo aver effettuato i rilievi sul luogo del dramma, con l’obiettivo di accertare eventuali guasti o malfunzionamenti dell’impianto elettrico e sull’interruttore salvavita, hanno avviato le indagini per chiarire le possibili cause di una morte che lascia sgomenti tutti.