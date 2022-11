Bari: parte "Pikyrent" con un servizio di sharing mobility easy ed ecosostenibile

BARI - Pikyrent, startup innovativa interamente partecipata da Auriga SPA, nasce nel 2019 con l’obiettivo di sviluppare progetti nell’ambito della mobilità. La rapida trasformazione che caratterizza il settore - la sharing mobility italiana occupa una posizione di vertice nello scenario europeo - unito al forte desiderio di contribuire con i propri servizi al miglioramento della vita cittadina, ha spinto Pikyrent ad orientarsi fin da subito verso la smart mobility, sviluppando un sistema di sharing mobility facile e che si adatta perfettamente al contesto urbano. - Pikyrent, startup innovativa interamente partecipata da Auriga SPA, nasce nel 2019 con l’obiettivo di sviluppare progetti nell’ambito della mobilità. La rapida trasformazione che caratterizza il settore - la sharing mobility italiana occupa una posizione di vertice nello scenario europeo - unito al forte desiderio di contribuire con i propri servizi al miglioramento della vita cittadina, ha spinto Pikyrent ad orientarsi fin da subito verso la smart mobility, sviluppando un sistema di sharing mobility facile e che si adatta perfettamente al contesto urbano.





Pensato per tutti coloro che non solo hanno necessità di spostarsi in città senza disporre di un mezzo proprio ma che scelgono anche di adottare uno stile di vita ecosostenibile, Pikyrent si propone di contribuire a ridurre il numero delle auto e scooter privati circolanti grazie all’introduzione di veicoli nuovi, tecnologicamente avanzati, completamente elettrici, in grado di ridurre drasticamente la carbon footprint grazie all’assenza di emissioni di CO2. Un’integrazione alla rete di trasporto urbana con un impatto positivo sulla viabilità del capoluogo grazie a un servizio efficiente e capace di soddisfare rapidamente le esigenze quotidiane degli utenti.

"Siamo lieti di essere al fianco del Comune di Bari nell’intraprendere un progetto di smart mobility e abbracciare nuovi paradigmi di viabilità sostenibile che si stanno diffondendo in diverse città italiane. Integrare con la nostra proposta le soluzioni di mobilità urbana di Bari significa mettere a disposizione dei cittadini una più ampia scelta, semplificando l’utilizzo di mezzi elettrici in condivisione, nel pieno rispetto dell’ambiente e degli spazi urbani" ha commentato Antonella Comes, Ceo di Pikyrent.

E, sempre a fianco del Comune di Bari, Pikyrent sarà presente all’evento "Basta vittime della Strada" del 19 e 20 Novembre promosso ed organizzato dall’ASD Guida Sicura Moderna con lo scopo di sensibilizzare gli utenti al rispetto delle regole di comportamento alla guida dei veicoli.

La flotta di Pikyrent - facilmente individuabile in città grazie ad una personalizzazione fuori dall’ordinario - è composta da veicoli completamente elettrici, con dimensioni ridotte e un’autonomia tale da ottimizzare ogni singolo spostamento. Utilizzando i veicoli Pikyrent, risulta più facile ed economico spostarsi. Secondo l’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility un cittadino che usa più spesso la propria bicicletta in città, il trasposto pubblico e, all’occorrenza, una combinazione di servizi di sharing mobility può ottenere un risparmio annuo fino a 3800 euro rispetto alla scelta di utilizzare abitualmente la propria auto.

Per usare il servizio di sharing Pikyrent basta scaricare dagli store l’app dedicata, registrarsi con una patente di guida AM o superiore e aver compiuto almeno 18 anni. Una volta inserito il metodo di pagamento e aver ricevuto la conferma dei dati di registrazione tutto è pronto per prendere al volo un veicolo Piky e vivere la città in maniera semplice ed ecosostenibile.