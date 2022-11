BARI - Attimi di paura questa mattina al quartiere San Paolo di Bari dove due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate violentemente all'incrocio tra via Cacudi e viale Europa. Feriti i due automobilisti all'interno delle due autovetture, andate completamente distrutte. Sul posto è intervenuto il 118 e la Polizia locale. I due feriti sono stati subito trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo.