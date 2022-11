Bari, ultimo giorno del Salone Nazionale Promessi Sposi

BARI - Domenica 13 novembre in Fiera del Levante si terrà la quarta e ultima giornata della XXXVI edizione del Salone nazionale "Promessi Sposi", durante la quale ci saranno premiazioni, dimostrazioni e musica, oltre a una serie di volti noti dello spettacolo e della moda italiana che affiancheranno i marchi di alta moda che si alterneranno in passerella.Nel padiglione 19, che ospita l’Area Sfilate, saranno presentate le nuove collezioni nuziali 2023. Alle17 è in programma la sfilata "Diamond couture", con ospite Miriana Trevisan, seguirà alle 17:30 "Giotta spose", alle 18 sarà in passerella l’uomo con la collezione Petrelli alla quale presenzieranno Alex Belli e Delia Duran. Chiuderà la giornata di sfilate “Sogno italiano” della Comes Sposi couture.Per il Levante Cooking dalle 11 alle 18 saranno proposte le dimostrazioni di alcuni dei più talentuosi chef operanti nella nostra regione. Si alterneranno Orazio Masi, Roberto Panarelli e Francesco Cinquepalmi. Nel corso della giornata si terranno anche due incontri, uno con Cira Lombardo e l’altro con Angelo Garini. Ancora, alle 11.45 sarà attribuito un premio alla carriera Franco Pepe, miglior pizzaiolo al mondo “Best Chef awards 2021”.Per la stessa causa ci sarà un’interazione con il Levante cake. Infatti a Pepe sarà consegnata la Torta Monumentale preparata nei giorni del Salone Nazionale Promessi Sposi dalle cake designer guidate da Teresa Insero. Nella zona dedicata ai dolci alle 12:00.La Cake Designer Sabina Mucciolo terrà una demo Gluten free in cooperazione con l’esperta Lina Ciottariello e alle 15 ci sarà la Premiazione del “contest Boccia”.Per accedere al Salone Nazionale Promessi Sposi di Bari si può scaricare il biglietto ridotto dal sito bari.promessisposi.info e presentarlo al botteghino col solo contributo di 2€.