Bari, 'Un giorno da Modella' e Bridal Show nella fiera del wedding

BARI - Sabato 12 novembre in Fiera del Levante si terrà la terza giornata della XXXVI edizione del Salone nazionale "Promessi Sposi", durante la quale si terranno il concorso “Un giorno da modella”, con un omaggio a Raffaella Carrà che vedrà la collaborazione dei ragazzi dell’IPSIA Santerella De Lilla e le prime sfilate della “Promessi Sposi Bridal Show”.Nel padiglione 19, adiacente al Nuovo Padiglione che ospita il Salone Nazionale con i suoi 216 espositori, è stata allestita una passerella sulla quale saranno presentate le nuove collezioni nuziali 2023. Qui tanti brand “Made in Puglia” sfileranno in passerella, ma ad aprire le attività, alle 16.30 sarà il concorso realizzato in collaborazione con la rivista nazionale di settore “White Sposa” e dedicato alle future spose. Loro avranno la possibilità di vincere fantastici premi legati al giorno delle loro nozze, come una cucina, un abito da sposa, una coppia di fedi e l'autonoleggio con autista per il giorno del matrimonio.Durante il concorso, alle 17.30 circa, sarà proposto l’omaggio a Raffaella Carrà che vedrà coinvolti gli studenti dell’PSIA Santarella De Lila e Tiziana Loconsole, già nota per le sue performance su Rai Uno, la quale interpreterà l’icona italiana dello spettacolo e della musica. Seguiranno le sfilate di Giotta Spose alle 18 e Destiny Coture alle 18.30. A presentare il concorso e le sfilate sarà la Miss Italia 1999 Manila Nazzaro. Nelle sfilate che si terranno domenica, poi, ci saranno ci saranno volti noti dello spettacolo e della moda nazionale. Alcuni già confermati sono Miriana Trevisan, Alex Belli, Fabio Mancini, Delia Duran, Eugenio Colombo e Valerio Logrieco, ma sono previsti ancora altri.“Non ci facciamo mancare nulla – ha affermato Gaetano Portoghese, patron di Promessi Sposi -. Questo Salone si pone ai vertici delle fiere del wedding a livello nazionale sia in termini di metri quadri espositivi, circa 20.000, che di qualità di proposta”.