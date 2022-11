Barletta, auto sfonda guardrail e cade nella scarpata: 1 ferito

Il 38enne alla guida, di Margherita di Savoia (Bt), se ne è uscito quasi incolume, non riportando gravi ferite, e riuscendo ad allertare lui stesso i soccorsi.





Ad intervenire immediatamente sul posto l’elisoccorso del 118 di Foggia. L’uomo è stato estratto dalle lamiere e trasportato agli Ospedali Riuniti di Foggia per effettuare gli accertamenti di routine.

BARLETTA - Si è sfiorato il dramma ieri sera sulla Ss 16 bis all’altezza dello svincolo Barletta Nord in direzione Foggia. Per cause ancora da accertare un’auto ha sfondato il guardrail ed è caduta nella scarpata.