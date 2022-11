Barletta, proseguono i controlli antidroga: il carabiniere 'a quattro zampe' Kiki in azione davanti alle scuole

BARLETTA (BT) - Il servizio si è svolto grazie al prezioso supporto del Carabiniere “a quattro zampe” Kiki, che con il suo infallibile fiuto è stato in grado di rinvenire una dose di hashish.Nella giornata di ieri, i militari della Compagnia Carabinieri di Barletta e in particolare quelli della Stazione di Barletta hanno effettuato un servizio mirato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi di edifici scolastici del centro, e in particolare presso l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Cassandro-Fermi-Nervi”, concentrato negli orari d’entrata e d’uscita degli alunni. L’attività ha visto in campo un ampio dispositivo di pattuglie con colori d’istituto supportate dal personale in forza al Nucleo Cinofili di Modugno.Durante l’accurato servizio è stata rinvenuta, all’interno dei bagni della scuola, una bustina di plastica contenente sostanza stupefacente del tipo hashish, da ritenersi destinata all’uso personale, nonché nel giardino adiacente la palestra un bilancino digitale e numerosissime bustine in plastica atte al confezionamento dello stupefacente.Durante il servizio, i militari dell’Arma sono stati indirizzati e coadiuvati nelle attività dal fidato amico a quattro zampe “Kiki”, che con il suo fiuto è riuscito a rinvenire quanto detto. I militari hanno controllato decine di ragazzi nei pressi di vari plessi scolastici. Analoghi servizi verranno ripetuti, in pieno accordo con i responsabili degli istituti scolastici, anche nel corso dell’anno scolastico e su tutto il territorio della provincia.