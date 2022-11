Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 81-57 in casa col Groningen in Europe Cup

via Happy Casa Brindisi fb





Terzo quarto, Perkins 45-39 per i pugliesi. Etou, 48-39. Reed, 52-41. Bowman, il Brindisi trionfa 58-47. Quarto quarto, Burnell Mascolo e Bayehe 64-47 per i pugliesi. Mezzanotte, 72-49. Dixson e Reed, l’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 81-57 tutta la partita. Migliori marcatori, nei pugliesi Reed 16 punti e Perkins 13. Nel Groningen Gaddefors 15 punti e Mounce 13. Nella sesta giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Mercoledì 30 Novembre alle 18,30 a Riga in Lettonia con gli estoni del Kalev Cramo.

- Nella quinta giornata di Europe Cup di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 81-57 al “Pala Pentassuglia” con gli olandesi del Groningen. Primo quarto, Perkins 11-5 per i pugliesi. Zakis impatta per gli olandesi, 16-16. Schaftenaar, il Groningen prevale 17-16. Secondo quarto, Mezzanotte 23-22 per i pugliesi. Burnell, 30-27. Perkins, tripla 33-27. Reed, il Brindisi prevale 43-37,