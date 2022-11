Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 86-84 in casa col Tortona

via Happy Casa fb





Quarto quarto, Severini 73-71 per i piemontesi. Daum, 77-73. Perkins, 78-77 per i pugliesi. Tripla di Bowman, 83-80. Etou, 85-80. Christon tiene in partita il Tortona, però 85-84 per la squadra allenata da Frank Vitucci. Reed, l’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 86-84 tutta la partita. Prima sconfitta per il Tortona. Migliori marcatori, nei pugliesi Perkins 24 punti e Reed 19. Nei piemontesi Christon 22 punti e Filloy 16. Nella settima giornata dopo la sosta per gli Impegni dell’ Italia nelle qualificazioni ai Mondiali, l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 20 Novembre alle 18, 30 al “Pala Pentassuglia” con il Pesaro.

Nella sesta giornata di andata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 86-84 al “Pala Pentassuglia” con il Tortona. Primo quarto, Criston 8-7 per i piemontesi. Reed impatta per i pugliesi, 12-12. Etou, 22-14 Happy Casa. Perkins, il Brindisi prevale 27-23. Secondo quarto, Reed 30-26 per i pugliesi. Mezzanotte, 35-31. Reed, 41-33. Burnell e Perkins, il Brindisi si impone di nuovo 49-42. Terzo quarto, Perkins 52-46 per i pugliesi. Criston tiene in gara i piemontesi, ma 52-49 Happy Casa. Perkins, 57-54. Mascolo, 61-58. Daum, 64-63 per il Tortona. Mezzanotte e Mascolo, il Brindisi trionfa 69-64.