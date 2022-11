Bitonto, crolla muretto di un ponte: evacuati palazzi e chiuse scuole

via Facebook

BITONTO (BA) - A causa delle forti piogge che si sono abbattute su Bitonto nella giornata di domenica è crollato il muretto di contenimento del ponte di via Solferino. A renderlo noto sulla sua pagina fb il sindaco Francesco Paolo Ricci, che ha firmato un’ordinanza con la quale è stata ordinata l’evacuazione di due famiglie residenti sulla stessa via, dove è stata vietata anche la circolazione veicolare e pedonale, nonché la sosta, fino al termine dell’intervento di ripristino.Sono state chiuse per la giornata odierna anche le scuole di ogni ordine e grado del centro urbano. Annullata la manifestazione programmata per oggi in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.