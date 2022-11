Bitonto, suor Maria Letizia compie 107 anni

BARI - Una grande festa si è tenuta ieri nel Monastero delle Vergini di Bitonto dove Madre Maria Letizia ha compiuto 107 anni. È il professore barese Nicola Pice sui social a ricordare l'evento. “Grande festa nel Monastero delle Vergini – si legge nel post – Madre Maria Letizia ha compiuto 107 anni di età, vestendo da ottant’anni l’abito delle Benedettine cassinesi. Maria Letizia il suo nome di suora come il nome di sua madre. Sempre vispi i suoi occhi azzurri, sempre vigile la sua mente, sempre tranquillo il suo cuore, sempre allargata in umiltà la sua anima. Ha dedicato la sua vita semplice, ma piena di fervore, a rilegare un libro, curare una pianta, ricamare con l’ago punti decorativi, dipingere fiori, coltivare l’arte della miniatura, ma soprattutto a tenere sempre fisso a Dio il suo occhio. Un miracolo di vita consacrata sulle orme di San Benedetto e di Santa Teresina del Bambin Gesù, una straordinarietà di vita che si vive nella perfetta letizia, coltivando e testimoniando la gioia nel nascondimento. Tanti auguri, Madre Maria Letizia, grazie per il tuo Magnificat che dal silenzio del chiostro elevi a Dio per tutti noi».